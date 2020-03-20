Главная Новости
21 марта • обновлено в 00:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Шмыгаль рассказал, когда в областях появятся тесты на коронавирус

1.1т
Читать материал на украинском

Начиная с понедельника, в области и регионы Украины отправят тесты на коронавирус и средства защиты, которые прилетят из Китая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Он рассказал, что сейчас ожидается самолет из Китая, на котором привезут эти средства – их распределят по регионам и областям.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Мы будем их распределять благодаря тому программному продукту, который даст нам и прогноз, и всю ситуацию сегодня в Украине. Мы будем видеть всю аналитику по Украине, делиться нею с регионами и городами. Ориентировочно с понедельника области и регионы Украины ощутят это распределение", - отметил он.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Скриншот из видео

Также он призвал к единству центральную и местную власть.

"Мы мобилизуем все возможные ресурсы и государственный бюджет, в том числе. Первый вопрос – это формирование стабилизационного фонда, чтобы в первую очередь спасти здоровье и жизнь украинцев, защитить медиков, защитить армию. И тут невозможно делить: государственный бюджет, местный бюджет. Мы едины сегодня, мы едины сегодня с миром, мы едины сегодня в Украине, и мы выкладываем на стол все ресурсы, которые у всех нас есть. И государство не остается в стороне", - заявил премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Денис Шмыгаль Савик Шустер
Место
Украина
Теги
вирус тесты
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
пока играли в политические игры-потеряли время...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги