Начиная с понедельника, в области и регионы Украины отправят тесты на коронавирус и средства защиты, которые прилетят из Китая.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером". Он рассказал, что сейчас ожидается самолет из Китая, на котором привезут эти средства – их распределят по регионам и областям.
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"Мы будем их распределять благодаря тому программному продукту, который даст нам и прогноз, и всю ситуацию сегодня в Украине. Мы будем видеть всю аналитику по Украине, делиться нею с регионами и городами. Ориентировочно с понедельника области и регионы Украины ощутят это распределение", - отметил он.
Денис Шмыгаль
Скриншот из видео
Также он призвал к единству центральную и местную власть.
"Мы мобилизуем все возможные ресурсы и государственный бюджет, в том числе. Первый вопрос – это формирование стабилизационного фонда, чтобы в первую очередь спасти здоровье и жизнь украинцев, защитить медиков, защитить армию. И тут невозможно делить: государственный бюджет, местный бюджет. Мы едины сегодня, мы едины сегодня с миром, мы едины сегодня в Украине, и мы выкладываем на стол все ресурсы, которые у всех нас есть. И государство не остается в стороне", - заявил премьер-министр.
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