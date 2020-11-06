Шмыгаль прояснил ситуацию с локдауном в Украине

В Украине не будут вводить тотальный карантин (локдаун) из-за массового распространения коронавируса (COVID-19).

Об этом в пятницу, 6 ноября, с трибуны Верховной Рады сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства отметил, что в нашей стране будет действовать адаптивный карантин, но возможны ужесточение мер предосторожности.

"Я еще раз хочу подчеркнуть. Правительство не рассматривает сейчас введение тотального карантина. Действительно, Министерство здравоохранения рассматривает введение дополнительных ограничений на определенный период для расторжения цепи заболеваний. Это не будет полный и постоянный запрет. Например, мы говорим об усилении ответственности за неношение масок", – объяснил он.

Также чиновник сообщил, что тема "карантина выходного дня" обговаривается на уровне разных рабочих групп, и если правительство подойдет к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно проинформирует об этом.

"Относительно усиления карантина, так называемого "выходного дня", эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно и детально проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами и научными учреждениями", – пояснил глава КМ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Шмыгаль спрогнозировал 20 тысяч больных COVID-19 в день.

Также OBOZREVATEL в своем материале пояснил, что такое "черная" зона и карантин выходного дня.