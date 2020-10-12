Шмыгаль провел совещание с главами ОГА и призвал прекратить массовые мероприятия

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал глав облгосадминистраций воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

Как сообщается на правительственном портале, 12 октября Шмыгаль совместно с секретарем СНБО Алексеем Даниловым провел селекторное совещание с руководителями областей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"На День защитника Украины в разных городах планируются торжественные мероприятия. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил", – отметил он.

Также премьер озвучил актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом, отметив, что критическая ситуация продолжает оставаться в Харьковской области.

Он заслушал глав Харьковской областной и городской госадминистраций о мерах по противодействию распространению COVID-19 и поручил им предоставить предложения Минздраву по увеличению коечного фонда.

В свою очередь, в Киевской горгосадминистрации отметили готовность отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц.

Шмыгаль поручил КГГА совместно с Госпотребслужбой проверить на соблюдение противоэпидемических правил местные рынки и усилить контроль за перевозками в общественном транспорте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов выступил с критикой органов местного самоуправления, которые в период вспышки СOVID-19, соревнуясь в предвыборной гонке, позволяют проводить в регионах массовые мероприятия.

После концерта певицы Ольги Поляковой 3 октября в полиции Харьковской области открыли производство по факту нарушения карантинных требований.