Шмыгаль призвал Киев, Харьков и Сумы самостоятельно усиливать карантин

Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве, Харькове и Сумах могут самостоятельно усиливать карантинные меры на фоне борьбы с эпидемией коронавируса.

С таким призывом к местным властям обратился премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на сайте правительства.

"Местные власти просили предоставить им больше полномочий. Теперь у них есть достаточно полномочий для того, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса. Прошу брать инициативу в свои руки и наводить порядок. Это наша общая ответственность", – подчеркнул он.

Также глава правительства поручил главам областных и Киевской городской государственных администраций до 30 октября обеспечить 80% больничных коек с подачей кислорода для больных коронавирусом.

Для этих целей, отметил Шмыгаль, правительство выделило 572 миллиона гривен.

"Наша цель, чтобы не менее 80% койкомест были обеспечены подачей кислорода. Прошу организовать все до конца месяца", – сказал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, с понедельника, 12 октября, в Украине начнет действовать новый раздел на карантинные зоны, определенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Его ввели на 14 дней.

Так, Киев перешел в "оранжевую" зону. В "красной" зоне оказались Канев и Сумы.