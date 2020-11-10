Шмыгаль пригрозил украинцам "итальянским сценарием"

В Украине уже в январе больницы могут быть переполнены, как это сейчас происходит в Италии, если не вводить дополнительных ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24". Он считает, что спасти ситуацию можно введением жесткого карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы видим примеры, как в Италии тяжелых больных кладут просто на пол больниц. И нет возможности предоставить им медицинскую помощь. Если ничего не делать в Украине, мы приблизимся к этому порогу уже в январе", – пояснил глава правительства.

Шмыгаль считает, что карантин выходного дня не остановит экономику, но в то же время сдержит массовое передвижение людей.

"Это не даст нам падения, но зафиксирует, по нашим расчетам и по расчетам ученых, то количество больных, которое будет поступать", – отметил он.

Также премьер отметил, что многие европейские страны берут пример с Украины.

"Мы находимся в плотной коммуникации со странами Европы. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться. У нас очень тяжелая ситуация, много заболевших. Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей – мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся – это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", – добавил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" выступили за введение в Украине полного локдауна. По мнению заместителя главы фракции СН Евгении Кравчук, это лучше, чем вводить карантин выходного дня.