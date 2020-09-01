Шмыгаль предупредил о скачке COVID-19 в Украине до 3 тысяч больных за сутки

В конце сентября – начале октября суточный прирост больных коронавирусом COVID-19 в Украине может достичь 3000 больных.

Об этом в эфире "Завтрака с 1 + 1" предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он также отметил, что такое изменение статистики может привести к катастрофическому переполнению больниц (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня у нас от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, до конца сентября – начала октября эта цифра возрастет до 3000 больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80%", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, в середине августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремительный рост статистики заболеваемости коронавирусом свидетельствует о том, что наше государство оказалось на грани второй волны эпидемии.

Со своей стороны Шмыгаль отмечал, что причиной рекордного количества заболеваний COVID-19 в западных регионах Украины является празднование многолюдных свадеб и проведение религиозных обрядов.

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