Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продолжаться еще два года.

Своим мнением он поделился в интервью "РБК-Украина". Глава правительства, ссылаясь на данные ВОЗ, отметил, что еще минимум два года придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

"Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. То есть, это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере, следующие два года", – пояснил премьер.

Шмыгаль предсказал два года борьбы с коронавирусом socportal.info

Он призвал не строить иллюзий, что в мае карантин закончится и о пандемии все забудут.

"Все страны, которые успешно преодолели первый пик заболеваемости, сегодня стоят на пороге следующих пиков, в том числе в Китае повторные волны. И в других странах, которые первую волну прошли и уже ее преодолели, сегодня уже наблюдают за началом второй волны заболеваемости. Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и все в порядке, нет. Нужно учиться жить в новых условиях", – добавил Шмыгаль.

Премьер допустил, что в будущем карантин будут вводить в отдельных регионах и населенных пунктах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, введенный из-за распространения коронавируса, вероятнее всего, продлят после 24 апреля, однако, некоторые его меры могут смягчить.