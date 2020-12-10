Шмыгаль похвастался карантином выходного дня и назвал его "украинским продуктом"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня – это "украинский продукт", которым начали пользоваться страны Европы.

В интервью "Украинской правде" Шмыгаль подчеркнул, что карантин разработали в Украине. По его словам, карантин выходного дня ввели в Латвии, последовав нашему примеру.

"Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны", – сказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что ограничения на выходных вводились для стабилизации уровня заболеваемости коронавируса, которой якобы удалось добиться.

"Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", – пояснил Шмыгаль.

"Сейчас вот Латвия, кажется, от этой неделе вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", – добавил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине введут локдаун с 8 по 24 января 2021 года. Его в правительстве назвали "зимними каникулами ради безопасности" граждан.