Шмыгаль ответил, планирует ли Кабмин усилить карантин в Украине

Усиливать карантин в Украине из-за распространения коронавируса пока что нет необходимости.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 3 июля.

"У нас работает адаптивный карантин, если будет 60 человек [инфицированных] на 100 тысяч в большинстве областей, тогда поднимем вопрос про локдаун в отдельных отраслях или в стране в целом. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация", – сказал Шмыгаль журналисту в перерыве на рекламу.

Премьер отметил, что сейчас лишь в Закарпатской области в работу с больными COVID-19 запустили больницы второй волны. Во всех других регионах хватает мест в больницах, их загруженность составляет менее 40%. Также по стране используется менее 7% аппаратов ИВЛ.

Как писал OBOZREVATEL,состоянием на 3 июля коронавирус в Украине официально подтвержден в 46 763 пациентов. Из них в 876 болезнь была обнаружена за последние сутки.