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6 марта • обновлено в 07:29
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Шмыгаль открестился от скандального заявления о воде в Крым

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оправдался за свои слова в поддержку возобновления подачи воды в оккупированный Россией Крым.

Объяснение он опубликовал на своей странице в Facebook. Шмыгаль подчеркнул, что формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно", – отметил премьер.

Шмыгаль открестился от скандального заявления о воде в Крым

Шмыгаль открестился от скандального заявления о воде в Крым

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Он добавил, что данный тезис потерялась в шуме студии.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", – объяснил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль якобы выступил за подачу воды в Крым.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Всё,что нужно знать о кастрюлеголовой власти)))))
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