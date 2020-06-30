Шмыгаль объяснил, почему в Украине ослабляют карантин при рекорде больных COVID-19
Карантин из-за коронавируса.
Ослабление карантина, несмотря на рекордную статистику больных COVID-19, просто необходимо Украине, ведь без этого ей грозит еще большая катастрофа из-за падения экономики.
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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ВВС, отметив, что существенные ограничения для борьбы с пандемией сохраняются до сих пор.
"Это не ошибка. Мы ответственно относимся к ослаблениям. Мы не отпустили все до конца, не разрешили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости. Наша задача сегодня – при сохранении жизней не потерять экономику Украины", – пояснил глава правительства.
Он заверил, что власть тщательно контролирует параметр количества активных больных на 100 000 населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 000.
"Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", – рассказал Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 июня решение об усилении карантина в каждой отдельной области Украины принимает местная власть.
В то же время регионы, которые находятся в "группе риска" и требуют более жесткого карантина, определяются в соответствии с новой методикой, разработанной Кабмином.
27 июня глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что из-за роста ежедневной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине карантин могут усилить в 13 областях.