Шмыгаль обсудил введение локдауна в Украине с мэрами

Юрий Сергиенко Общество 17:21, 22.11.2020 Обновлено: 17:34, 22.11.2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел два совещания, на которых обсуждался так называемый план Б – введение полного локдауна в Украине, если карантин выходного дня не даст результатов.

В обсуждении принимали участие мэры городов и представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщается на странице главы правительства в Facebook.

"Мы уже провели два совещания с городскими главами, встретились с Советом церквей и религиозными организациями, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план", – уточнил Шмыгаль.

Премьер добавил, что на этой неделе велись переговоры с украинским бизнесом о механизме поддержки отраслей, которые больше всего страдают от карантинных ограничений.

"Вышли с многими новыми инициативами, которые профильные министерства уже обсуждают", – подчеркнул Шмыгаль.

Facebook Дениса Шмыгаля.
Facebook Дениса Шмыгаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава правительства заявил, что вариант полного локдауна находится в разработке, но четкой даты пока нет. Он будет введен, если не сработает карантин выходного дня.

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