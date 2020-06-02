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2 июня • обновлено в 23:14
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Шмыгаль обсудил смягчение карантина с лидерами церквей

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Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с членами Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций, на которых обсудили смягчение карантина.

Как сказано на сайте Кабмина, на встрече присутствовали около 19 представителей правительства и религиозных организаций.

Премьер сообщил о возможном пересмотре требований относительно ограниченного количества присутствующих во время религиозных мероприятий.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас Украина проходит период адаптивного карантина, а с 22 мая в областях, где ограничения уже ослабили, появилась возможность проведения религиозных обрядов при условии соблюдения всех мер предосторожности.

"Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный, и мы вернулись к привычной жизни", – отметил он.

Шмыгаль обсудил смягчение карантина с лидерами церквей

Шмыгаль обсудил смягчение карантина с лидерами церквей

kmu.gov.ua

Шмыгаль обсудил смягчение карантина с лидерами церквей

Шмыгаль обсудил смягчение карантина с лидерами церквей

kmu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, карантин в Украине из-за распространения COVID-19 могут продлить после 22 июня. Все будет зависеть от ситуации по заболеваемости после следующих этапов его ослабления, которые запланированы на 10 и 15 июня.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
УГКЦ Православная церковь Украины УПЦ МП
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