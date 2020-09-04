Шмыгаль – о стипендии для отца Зеленского: подавали уже не раз, а власть игнорировала
Кандидатуру отца президента Украины Владимира Зеленского Александра уже не первый год подают на присуждение пожизненной научной стипендии.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, предыдущая власть игнорировала эти представления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Действительно господин Александр Зеленский трудовым коллективом был неоднократно, в предыдущие годы также, представлен как кандидат на присвоение государственной премии в области науки. К сожалению, предыдущим руководством эти представления трудового коллектива отклонялись", – отметил он.
По словам Шмыгаля, в этом году президент Украины и правительство приняли решение еще раз обратиться ко всем трудовым коллективам для того, чтобы собрать всех достойных украинских ученых, которые могут быть представлены в качестве кандидатов на присвоение такой стипендии.
"Поэтому абсолютно традиционный подход, который ежегодно проходит, но в этом году мы хотим сделать его более широким, более публичным, с абсолютным привлечением всех трудовых коллективов университетов и научных учреждений", – подчеркнул премьер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
идею предоставить пожизненную стипендию отцу президента Владимира Зеленского – 72-летнему преподавателю в криворожской филиале КНЭУ им. Вадима Гетьмана Александру Семеновичу – фактически подал в. и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.
Проект постановления был опубликован на официальном сайте Кабинета министров Украины.
Размер пожизненной государственной стипендии, которую хотели назначить Александру Зеленскому, составляет 2568 гривен.
Рассмотрение вопроса было вынесено на заседание Кабинета министров 2 сентября, но потом Шкарлет снял его с рассмотрения.
Трудовой коллектив Криворожского государственного университета экономики и технологий выразил недовольство тем, что Кабмин не рассмотрел вопрос о назначении пожизненной стипендии Александру Зеленскому.
OBOZREVATEL писал, чем отец Зеленского известен в научных кругах.