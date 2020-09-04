Шмыгаль – о стипендии для отца Зеленского: подавали уже не раз, а власть игнорировала

Кандидатуру отца президента Украины Владимира Зеленского Александра уже не первый год подают на присуждение пожизненной научной стипендии.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, предыдущая власть игнорировала эти представления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Действительно господин Александр Зеленский трудовым коллективом был неоднократно, в предыдущие годы также, представлен как кандидат на присвоение государственной премии в области науки. К сожалению, предыдущим руководством эти представления трудового коллектива отклонялись", – отметил он.

По словам Шмыгаля, в этом году президент Украины и правительство приняли решение еще раз обратиться ко всем трудовым коллективам для того, чтобы собрать всех достойных украинских ученых, которые могут быть представлены в качестве кандидатов на присвоение такой стипендии.

"Поэтому абсолютно традиционный подход, который ежегодно проходит, но в этом году мы хотим сделать его более широким, более публичным, с абсолютным привлечением всех трудовых коллективов университетов и научных учреждений", – подчеркнул премьер.

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