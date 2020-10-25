Шмыгаль сказал, ждать ли украинцам полного локдауна

Мирослав Семенюк Общество 10:30, 25.10.2020 Обновлено: 11:35, 25.10.2020

В Кабинете министров Украины не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространению коронавируса (COVID-19).

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сказал журналистам премьер-министр Денис Шмыгаль после голосования во Львове.

"Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон", – отметил он.

Премьер призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические правила и заверил, что на данный момент количества коек в Украине достаточно.

"Конечно, в тех областях – а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом – мы готовим развертывание мобильных госпиталей", – добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал вероятность полного локдауна из-за эпидемии коронавируса в Украине исключительно запасным вариантом.

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к украинцам из групп риска из-за увеличения количества случаев коронавируса.

  • Президент Владимир Зеленский считает, что локдаун в Украине возможен при 15 000 случаев COVID-19 в сутки.

Комментировать
Общество

Смотрите также

На Донбассе погиб очередной "полевой командир"

Украина перешла на зимнее время

Студента, который помочился на портреты Небесной Сотни, отчислили из университета

Турчинов – об опросе Зеленского: нужно документировать преступление и вызывать полицию

Арахамия нашел в машине "жучок" для слежения. Фото