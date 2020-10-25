Шмыгаль сказал, ждать ли украинцам полного локдауна
В Кабинете министров Украины не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространению коронавируса (COVID-19).
Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сказал журналистам премьер-министр Денис Шмыгаль после голосования во Львове.
"Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон", – отметил он.
Премьер призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические правила и заверил, что на данный момент количества коек в Украине достаточно.
"Конечно, в тех областях – а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом – мы готовим развертывание мобильных госпиталей", – добавил Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал вероятность полного локдауна из-за эпидемии коронавируса в Украине исключительно запасным вариантом.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к украинцам из групп риска из-за увеличения количества случаев коронавируса.
Президент Владимир Зеленский считает, что локдаун в Украине возможен при 15 000 случаев COVID-19 в сутки.