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10 мая • обновлено в 23:34
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Шмыгаль назвал условие нового послабления карантина в Украине

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Карантин в Украине не будет усилено, а следующий этап послаблений наступит быстрее, если граждане будут ответственными и научатся жить и работать в новых условиях.

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Об этом на своей странице в Facebook 10 мая заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Этап отмены части ограничений он назвал самым ответственным моментом.

"Ведь ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным", – написал премьер.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

day.kyiv.ua

Он пояснил, что с 11 мая в стране будет действовать адаптивный карантин, то есть ограничения смогут отличаться в разных регионах в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

"Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев, которые добросовестно соблюдают карантинные правила эти два месяца. Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии", – отметил премьер.

Как писал OBOZREVATEL, карантин во Львовской области начнут ослаблять с 15 мая – на четыре дня позже, чем планировалось. В самом Львове – с 11 мая, но частично.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины карантин вирус болезнь инфекция
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