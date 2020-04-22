Шмыгаль назвал сроки пика эпидемии COVID-19 в Украине

Тимур Григоренко Общество 13:29, 22.04.2020 Обновлено: 14:00, 22.04.2020

Пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине ожидается с 3 по 8 мая.

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Об этом на заседании правительства в среду, 22 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом Кабинет министров может смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая.

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"Если ситуацию будет содействовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг и возможно другие смягчительные меры", – добавил Шмыгаль.

Отметим, что Кабинет министров продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщал, что правительство планирует продлить карантин в Украине до 12 мая, однако смягчить его условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая заражения коронавирусом.

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