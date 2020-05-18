Шмыгаль назвал сроки и условия третьего этапа выхода Украины из карантина

В случае благоприятной ситуации и контроля над распространением коронавируса в Украине третий этап выхода из карантина можно будет начать уже с 1 июня.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, перечислив критерии, на основании которых будут приниматься окончательные решения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Третий этап мы ожидаем, что можно будет ввести с 1 июня. Но при условии, что заболеваемость будет удержана. Мы три параметра выбрали: это заполненность койкомест, количество тестов и количество заболевших на 100 тысяч населения. Соответственно, если эти параметры соответствуют установленным Минздравом, мы можем двигаться от этапа к этапу", – спрогнозировал глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL: