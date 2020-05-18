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19 мая • обновлено в 01:08
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Шмыгаль назвал сроки и условия третьего этапа выхода Украины из карантина

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В случае благоприятной ситуации и контроля над распространением коронавируса в Украине третий этап выхода из карантина можно будет начать уже с 1 июня.

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Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, перечислив критерии, на основании которых будут приниматься окончательные решения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Третий этап мы ожидаем, что можно будет ввести с 1 июня. Но при условии, что заболеваемость будет удержана. Мы три параметра выбрали: это заполненность койкомест, количество тестов и количество заболевших на 100 тысяч населения. Соответственно, если эти параметры соответствуют установленным Минздравом, мы можем двигаться от этапа к этапу", – спрогнозировал глава правительства.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство здравоохранения
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