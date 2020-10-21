Шмыгаль назвал регион, который может стать новым рекордсменом по распространению COVID-19
Уже в ближайшие недели может начаться существенный рост случаев заболеваний коронавирусом COVID-19 во Львовской области.
Об этом свидетельствуют подсчеты СНБО, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с пандемией. В связи с этим, как сообщает пресс-служба Кабмина, глава правительства призвал глав ОГА переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.
"Надо уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода", – подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, он поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской ГГА проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро среды, 21 октября, в Украине официально подтверждено 315 826 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 719 выявлены за минувшие сутки, что стало рекордом по суточному приросту.
Харьковская и Одесская области стали эпицентром вспышки коронавируса COVID-19 в Украине с показателем суточного прироста заболеваемости в 713 и 614 случаев соответственно.
Что касается Львовщины, то там за сутки добавилось 310 случаев инфицирования опасной болезнью (всего заболело 25 702 жителей региона).