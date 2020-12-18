Шмыгаль назвал главную проблему в распределении средств на медицину

Правительство выделяет значительные бюджетные средства на медицину, но есть проблемы в их распределении на местах.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам премьера, деньги и на подведение кислорода, и на доплату медикам выделяются в одном пакете на борьбу с COVID-19.

"Но не во всех больницах главные врачи придерживаются этого баланса – между выплаты зарплаты и закупкой оборудования или строительством гранитных ступенек, как показали проверки. Поэтому тут еще стоит вопрос в контроле", – сказал Шмыгаль.

По его мнению, этот контроль должны осуществлять как депутаты, так и представители Минздрава.

Премьер также подчеркнул, что все необходимые средства на закупку необходимой техники, автомобилей, создание центров экстренной медицины выделяются. Но решить все проблемы быстро не получится.

"Коронакризис вскрыл проблематику. Сегодня пришло время обществу признать, что медицинская система - это критическая необходимость и этому нужно уделять внимание. Сегодня медицина – это приоритет №1, как армия, как оборона", – подчеркнул премьер-министр.

Он также высказал уверенность в том, что как изменилась украинская армия за годы войны, так за ближайшее время изменится украинская медицина.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в госбюджете-2021 предусмотрены деньги на 300-процентные доплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом, а также на повышение заработных плат. Премьер рассказал, что в 2021 году на медицину предусмотрено 163 млрд гривен. Это рекордный показатель.