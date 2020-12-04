Шмыгаль назвал дату объявления условий жесткого карантина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что полный перечень возможных ограничений во время жесткого карантина будет обнародован на заседании Кабинета министров 9 декабря.
Как проинформировал департамент коммуникаций Кабмина, Шмыгаль провел онлайн-совещание с городскими головами по ситуации с распространением COVID-19.
По словам премьера, правительство разрабатывает перечень возможных карантинных ограничений, учитывая пожелания представителей местной власти.
Городские головы и руководители облгосадминистраций почти единодушно поддержали ограничение работы дискотек и ночных клубов, хостелов, заведений общепита, которые проводят развлекательные мероприятия.
По словам Шмыгаля, 90% представителей власти в регионах поддерживают возможные ограничения в проведении праздничных ярмарок, организации работы ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.
Также премьер напомнил, что на время всего карантина продлено действие моратория на любые проверки бизнеса. Он подчеркнул, что проверить могут только соблюдение противоэпидемических требований.
Добавим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил введение жесткого карантина по всей территории страны с начала января.
Ранее OBOZREVATEL писал, что такое локдаун и что может грозить Украине.
Мы изучили прогнозы Кабинета министров, Минздрава, статистику по коронавирусу в Украине и в мире, а также подготовили две модели развития ситуации, о которых подробно можно прочитать в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине не собираются продолжать карантин выходного дня и вводить полный локдаун в декабре.
Шмыгаль допустил введение жесткого карантина в Украине в январе.
В Министерстве здравоохранения убеждены, что жесткий карантин в Украине до конца декабря 2020 года вводить не будут.
Во многих странах мира из-за пандемии коронавируса был введен локдаун (англ. Lockdown – блокировки) – запрет людям свободно входить или выходить из здания или конкретной зоны из-за чрезвычайной ситуации.
Впрочем, в Украине, скорее всего ограничения будут не такими жесткими.