Шмыгаль назвал дату объявления условий жесткого карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что полный перечень возможных ограничений во время жесткого карантина будет обнародован на заседании Кабинета министров 9 декабря.

Как проинформировал департамент коммуникаций Кабмина, Шмыгаль провел онлайн-совещание с городскими головами по ситуации с распространением COVID-19.

По словам премьера, правительство разрабатывает перечень возможных карантинных ограничений, учитывая пожелания представителей местной власти.

Городские головы и руководители облгосадминистраций почти единодушно поддержали ограничение работы дискотек и ночных клубов, хостелов, заведений общепита, которые проводят развлекательные мероприятия.

По словам Шмыгаля, 90% представителей власти в регионах поддерживают возможные ограничения в проведении праздничных ярмарок, организации работы ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

Также премьер напомнил, что на время всего карантина продлено действие моратория на любые проверки бизнеса. Он подчеркнул, что проверить могут только соблюдение противоэпидемических требований.

Добавим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил введение жесткого карантина по всей территории страны с начала января.

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