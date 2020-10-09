Шмыгаль анонсировал увольнения и выговоры за задержку доплат медикам

Кабмин будет ставить вопрос об увольнении руководителей региональных департаментов здравоохранения из-за задержки доплат к заработным платам медицинским работникам за сентябрь.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на совещании 9 октября с регионами по ситуации с COVID-19, сообщил правительственный портал. По его словам, не состоялись выплаты почти в 160 учреждениях в различных областях.

"Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих председателей ОГА. Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей ДОУ", – сказал премьер.

Он отметил, что врачи ждали денег, ведь они уже были выделены. "НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам", – пригрозил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, много украинских медиков, работающих с больными COVID-19, не получили анонсированных доплат за сентябрь.