"Шмеля" туда запустить!" Сеть разозлил "русский след" в центре Мариуполя

Пользователей сети возмутили фото кафе "Москва" в центре Мариуполя Донецкой области.

Напомним, снимки на своей странице в Facebook показал правозащитник Александр Синилов. По его словам, там образовалась "приемная Александра Захарченко".

Украинцев задело это сообщение, и они предложили самые разные способы борьбы с подобным проявлением "русского мира".

Пользователи отреагировали жестко. Среди предложений были и радикальные меры: "Костер туда!", "Шмеля" надо запустить!". Были и более

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном террористами Донецке повсюду видны учреждения и рекламные щиты, которые как-будто "заморозились" во времени с весны 2014 года.