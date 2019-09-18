Шквалы и проливные дожди: синоптики предупредили о надвигающейся на Украину буре

В Украине днем 18 сентября ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Как передает Укргидрометцентр, ночью в западных областях, днем также и всех остальных регионах порывы ветра - 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). (Чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Также практически по всей территории страны ожидается дождь, лишь ночью на крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье без существенных осадков.

Штормовое предупреждение по Украине "Депо"

Температура ночью ожидается от +6 до +11 тепла, днем от +10 до +15; в южной части страны ночью от +12 до +17, днем от +20 до 25+ градусов тепла.

В Киеве порывы ветра также будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Та же самая картина ожидается и по области.

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

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