Шквалы и мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

В среду, 12 февраля, в Украине ожидаются осадки и усиление ветра из-за влажного и теплого воздуха, поступающего с Западной Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в центральных, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях пройдут небольшой мокрый снег и дождь. Также возможны умеренные осадки в восточной части страны.

Синоптики уточнили прогноз погоды по Украине Иллюстрация

На дорогах местами гололедица.Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах, а также в Донецкой и Луганской областях 3-8° мороза. Днем ожидается 0-5° тепла, на юге страны до 9° тепла.

В Киеве 12 февраля – небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный с порывами 15-18 м/с, температура днем – 3-5° выше нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере Украины к середине ХХI века температура может вырасти на три градуса.

Такой сценарий возможен, если человечество не начнет активно противостоять глобальному потеплению.

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