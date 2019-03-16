Шквалы и мокрый снег: синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Украине

В Украине в субботу, 16 марта, ветреную и влажную погоду будет определять атмосферный фронт с северо-запада Европы.

Ночью в западных, восточных регионах страны и Житомирской области ожидается небольшой, на Закарпатье и в Карпатах – умеренный дождь, местами с мокрым снегом; днем в Украине небольшие, местами умеренные дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, а днем на всей территории страны порывы ветра 15-22 м/с, днем в западных областях местами 25-28 м/с.

ТСН

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 6-11° тепла, в южных областях до 14°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 0-5° мороза.

В Киеве 16 марта ночью без осадков, днем дождь и порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, окончательное потепление придет в Украину в конце марта, до этого же на протяжении первого месяца весны будут наблюдаться температурные качели.

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