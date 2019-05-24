Шквалы и град: синоптик предупредила о непогоде в Украине 

На территории Украины в выходные дни, 25-26 мая, ожидается теплая и дождливая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха ожидается на уровне +20 +26 градусов, на западе +16 +22 градуса.

"Дожди с грозами остаются приоритетными. Во время гроз возможны шквалы и град", - отметила она.

Иллюстрация 24 канал

По ее прогнозу, будут прояснения, особенно в воскресенье на Правобережье.

25 мая в Киеве прогнозируются дожди, грозы, при грозах порывистый ветер, возможен локально град. 26 мая - местами небольшой дождь, гроза.

Температура воздуха в столице составит +23 +25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины до конца мая повсеместно прогнозируются кратковременные дожди и грозы. 26 мая на Левобережье и Прикарпатье, 27 мая в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются ливни.

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