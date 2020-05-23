В Украину вернется лето 2001 года с ураганами, градом и жарой. Эксклюзивный прогноз

Лето 2020 года, по прогнозам климатологов, обещает быть капризным: ливни, грады, шквалы и засуха. Погода будет очень нестабильной – от жары до холода и обратно.

Подробнее о том, каким будет летий сезон в Украине и ждать ли нам аномалий, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что говорят в мире

Каким будет лето в этом году? Группа экспертов выпустила бюллетень по глобальному сезонному климату для Всемирной метеорологической организации. Специалисты прогнозируют, что нынешнее лето будет жарким, а жителей некоторых стран ждут обильные осадки.

Например, в Австралии, Индонезии и над восточной частью Индийского океана летом будет переизбыток дождей. А в Африке, Южной Америке прогнозируют недостаток осадков.

В некоторых районах ожидают недостаток влаги

Причина такой ситуации в том, что на большей части планеты в летний сезон температура приповерхностного слоя атмосферы будет выше нормальных значений. И это касается всех летних месяцев.

Жара, засуха, шквалы

Что же касается Украины, то по словам климатолога Веры Балабух, этим летом нас ждет жара с засухой, ливни, шквалы и град.

"Пока по данным, которые дают международные прогностические центры, ожидается что у нас и в дальнейшем лето должно быть теплым и засушливым. Так как это происходило в течение весны, за исключением мая", – говорит вона.

Нас ждет град

По словам климатолога, летом будет наблюдаться дефицит осадков. И в то же время возможны ливни, град со шквалами, пройдут грозы.

Также будут и высокие температуры, причем жаркий период может длиться несколько дней. А средняя температура летом будет выше, чем была в начале этого столетия.

"Мы будем наблюдать резкие смены погоды, как говорится, день – в майке, день – в фуфайке. Особенно это касается июня. Вот сейчас холодный май, но в последние дни уже начнется лето и температура воздуха будет +25...+30 градусов", – говорит Балабух.

Погреемся в августе

Заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова также говорит, что летом будут происходить резкие смены погоды, грозы, штормовые ветра, шквалы. По ее прогнозам, нынешнее лето будет очень похоже на сезон 2001 года.

В августе обещают +30

"В июне мы ждем переменчивую погоду, 2-3 дня будет тепло, +25 и выше, потом температура чуть ниже. По нашим прогнозам, первая половина июня будет очень неустойчивой в плане погоды. Но температура воздуха будет все равно выше нормы. Хотя такой утомительной жары +30 не будет. Вторая половина июня пройдет в пределах нормы и даже несколько дней будет похолодание. Дожди в июне также пройдут", – прогнозирует климатолог.

Примерно такая же погода продлится и до середины июля. "А вот что будет дальше, мы будем еще анализировать. В августе обычно появляются уже высокие температуры, +30. Но этот месяц тоже может оказаться неустойчивым, будут волны холода, волны жары", – говорит Мартазинова.

Народный синоптик: август будет жарким

Мнением о погоде на лето поделился и народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, начало лета будет достаточно теплым, а порой даже и жарким.

"Но примерно после 10 июня температура воздуха немного снизится и пройдут небольшие дожди. В середине июня Украину ждут шквалы и грады, дожди, а к концу месяца осадков станет меньше и снова потеплеет", – утверждает он.

Июль будет теплым, а в некоторые дни даже жарким. Осадков будет немного, дожди пройдут в течение буквально нескольких дней.

Август будет жарким

А вот август, по словам народного синоптика, обещает быть жарким. И даже небольшие дожди в середине месяца не повлияют на высокую температуру. Только в последних числах августа жара начнет немного отступать.

Что говорят сайты погоды

Каждый сайт прогнозов погоды предлагает свою версию. Там пока никакой аномальной жары не предвидится.

Например, судя по сайту AccuWeather, начало июня в Украине будет прохладным, температура составит +22...+24 градуса.

Прогноз погоды на июнь AccuWeather

И уже после 10 июня потеплеет до 24-26 градусов. И только в конце месяца настанет по-настоящему летняя погода +26...+27. В течение месяца только несколько дней обещают дождь с грозой.

Июль будет более жарким, до +26...+28 градусов. Дождей также будет немного.

Прогноз погоды на июль AccuWeather

То же самое касается и августа. До середины месяца еще будет жара до +27, а во второй половине температура снизится до 23-24 градусов тепла.

Прогноз погоды на август AccuWeather

В Крыму в июле обещают +35

Что касается Крымского полуострова, то по прогнозам синоптиков тут начало лета будет нежарким, средняя температура +23...+25 градусов. Причем начало июня на полуострове будет жарким, а конец – более прохладным.

В июле в Крыму будет традиционная жара, столбики термометров поднимутся до +32, в отдельные дни до +35. В первой половине августа будет +23...+26, а в конце месяца вновь придет жара до +32.