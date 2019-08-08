Шквалы, дожди и грозы: синоптики пообещали части Украины бурю

Территория Украины в четверг, 8 августа, останется в теплой воздушной массе, но в ряде областей ожидаются дожди с грозами и усиление ветра.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных, днем также в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами град.

На остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в Карпатах и восточных областях 10-15°; днем 26-31°, в западной части страны местами 23-25°.

Буря в Украине Иллюстрация

В Киеве 8 августа днем пройдет кратковременный дождь, также ожидается гроза, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, на курортах Украины в августе уже не будет так жарко, как в предыдущие два месяца лета, однако искупаться и позагорать удастся.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!