В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине 24-25 октября объявлено штормовое предупреждение: шквальные порывы ветра будут достигать 15-30 м/с.

В западных, местами северных, центральных областях, а также на Харьковщине пройдут дожди с мокрым снегом, сообщили на сайте Укргидрометцентра.

"24 октября в западных областях (ветер. — Ред.) — местами 25-30 метров в секунду, в Карпатах и на Прикарпатье мокрый снег, заметель, возможно образование снежного покрытия (ночью 24 октября на высокогорье — сильный снег)", — уточнили метеорологи.

Они также предупредили, что до наступления холодов, 22-23 октября по всей стране будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как писал OBOZREVATEL, 24 октября в Украину придет антициклон, который вызовет еще большее понижение температуры воздуха.