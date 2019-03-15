Шквальный ветер и дождь: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

Синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине в выходные дни, 16 и 17 марта.

По данным Укргидрометцентра, в течение суток 16 марта и ночью 17 марта порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в западных областях местами 25-28 м/с.

На Закарпатье и в Карпатах прогнозируются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега (уровень опасности – желтый).

Температура днем 16 марта составит 6-11° тепла, в восточных областях 3-8° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза. 17 марта температура ночью - 0-6° тепла, днем 10-19° тепла.

По данным Укргидрометцентра, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 16-18 марта в высокогорье Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину придут две волны похолодания с ночными морозами, а устойчивого потепления следует ожидать лишь после 25 марта.

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