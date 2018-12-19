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Шквал аплодисментов: в храме Киева мощно поддержали митрополита МП, перешедшего в УПЦ

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Прихожане Спасо-Преображенского храма Киева отреагировали аплодисментами на объявление митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского УПЦ МП Александра (Драбинко) о переходе в единую Православную церковь Украины.

Свою первую литургию в новом статусе он провел 19 декабря, несмотря на запрет УПЦ МП служить в Спасо-Преображенском храме, сообщает "Громадське"

(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Митрополит Александр Драбинко

Митрополит Александр Драбинко

Скриншот видео

Сейчас этот храм принадлежит Московскому патриархату, и после участия Драбинко в объединительном Соборе ему было отказано в праве совершать там богослужения. Однако Приходской совет 18 декабря постановил, что митрополит имеет право служить в храме и остаться его настоятелем.

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"19 декабря я впервые во время литургии поминал Вселенского Патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания. Но, к сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм. Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты", — сказал Драбинко.

Митрополит Александр Драбинко

Митрополит Александр Драбинко

Скриншот видео

Прихожане приветствуют настоятеля храма

Прихожане приветствуют настоятеля храма

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее столь же эмоционально переходу в единую православную украинскую церковь обрадовались прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП в Виннице. Перед прихожанами выступил митрополит Винницкий и Барский Симеон, заявив, что теперь он служит независимой церкви, и призвав людей следовать за ним.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

От Московского патриархата в Соборе принимали участие митрополиты Александр Драбинко и Симеон Винницкий. За это Синод УПЦ МП лишил их епархий. Однако Константинопольский патриархат не согласился с такими мерами и сохранил епархии за архиереями.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Александр Драбинко
Место
Украина
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Cobra Verde
Cobra Verde
Одним волком меньше, уже хорошо. Все знали, что дРабинко волк в овечье шкуре, маланец и засланный казачёк...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Бабаев Бабай, передавай привет яныку и Ко...ани в пачете у рагулей...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А че,нормально ,иуды и предатели у рагулей всегда в почете,национальная традиция.
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