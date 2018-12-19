Шквал аплодисментов: в храме Киева мощно поддержали митрополита МП, перешедшего в УПЦ

Прихожане Спасо-Преображенского храма Киева отреагировали аплодисментами на объявление митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского УПЦ МП Александра (Драбинко) о переходе в единую Православную церковь Украины.

Свою первую литургию в новом статусе он провел 19 декабря, несмотря на запрет УПЦ МП служить в Спасо-Преображенском храме, сообщает "Громадське"

(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Митрополит Александр Драбинко Скриншот видео

Сейчас этот храм принадлежит Московскому патриархату, и после участия Драбинко в объединительном Соборе ему было отказано в праве совершать там богослужения. Однако Приходской совет 18 декабря постановил, что митрополит имеет право служить в храме и остаться его настоятелем.

"19 декабря я впервые во время литургии поминал Вселенского Патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания. Но, к сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм. Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты", — сказал Драбинко.

Митрополит Александр Драбинко Скриншот видео

Прихожане приветствуют настоятеля храма Скриншот видео

Митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) оголосив про перехід до Помісної церкви України — віряни привітали його оплесками pic.twitter.com/z76uZxWKla — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее столь же эмоционально переходу в единую православную украинскую церковь обрадовались прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП в Виннице. Перед прихожанами выступил митрополит Винницкий и Барский Симеон, заявив, что теперь он служит независимой церкви, и призвав людей следовать за ним.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

От Московского патриархата в Соборе принимали участие митрополиты Александр Драбинко и Симеон Винницкий. За это Синод УПЦ МП лишил их епархий. Однако Константинопольский патриархат не согласился с такими мерами и сохранил епархии за архиереями.