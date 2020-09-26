Школы в Украине закроют на карантин после выборов? Власти успокаивают, а учителя бьют тревогу

Число новых случаев COVID-19 в Украине стремительно растет. Несмотря на это, в Кабинете Министров решили ослабить карантинные ограничения, в частности не останавливать работу учебных заведений в "красных" зонах.

Однако только в Киеве на карантин уже закрыты пять школ и еще 326 отдельных классов перешли на дистанционное обучение. OBOZREVATEL выяснил, правда ли то, что школы по всей Украине могут перейти на тотальный карантин уже в октябре и связано ли это с местными выборами.

Что говорят в Министерстве образования?

В начале сентября в СМИ появилась информация, что украинские школы готовят к переходу на дистанционное обучение уже в следующем месяце. В пользу этой версии говорит и то, что в ВР 18 сентября и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что сейчас учителя массово проходят разработанный при поддержке Швейцарии онлайн-курс для перехода на тотальное дистанционное образование.

Вероятность закрытия школ на карантин OBOZREVATEL прокомментировал глава пресс-службы МОН Валентин Колечкин.

"Министерство образования и науки Украины не владеет информацией о том, что школы после местных выборов могут закрыть на карантин. На территории региона или отдельной административно-территориальной единицы, на которой введен "желтый", "оранжевый" и "красный" уровень эпидемической опасности, дополнительно могут применяться ограничительные меры. Решение об этом принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, а также государственные органы и органы местного самоуправления", – уточнил Колечкин.

При этом в министерстве подтвердили, что усиленно готовятся к дистанционному обучению.

"МОН вместе с Минцифры и международными партнерами занимаются разработкой проекта "Всеукраинская школа онлайн", которая будет функционировать как онлайн-платформа – с видеоуроками, тестами и заданиями. У нас уже есть готовая демо-версия. Параллельно мы организуем процедуру по закупке услуги создания контента, а также ведем переговоры с организациями дистанционного обучения, которые могут предоставить материалы для размещения. Также МОН предложило директорам киевских образовательных учреждений, у которых есть большой опыт и передовые технологии для организации работы, присоединиться к наполнению платформы и запустить пилот в школах", – рассказал глава пресс-службы.

Что говорят в МОЗ?

Замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил OBOZREVATEL, почему в случае карантина не стоит привязываться к дате.

"Тут не я должен предполагать, это вопрос ко всем. Никто никого не будет закрывать, если мы будем придерживаться противоэпидемических норм. Люди их не соблюдают, пока кто-то из их близких не попадет в больницу, особенно в реанимацию. Кажется, что это такая легкая болезнь. Да, многие люди переносят ее легко, но в то же время ношение маски – это еще и забота об окружающих. Граница – не выборы или чье-то желание, а заполненность коек. На сегодня общее количество коек в первой и второй волне – более 37 тысяч. Из них заняты 8946, то есть запас еще есть. Я бы не привязывался к дате, потому что на локдаун можно пойти как раньше, так и позже", – рассказал Ляшко.

В заключение главный санврач призвал придерживаться противоэпидемических норм – носить маски, сохранять социальную дистанцию и мыть руки. По его мнению, если правила будут соблюдаться, никакого жесткого локдауна быть не должно.

Что происходит к школах?

Замдиректора киевской гимназии Национального университета имени Драгоманова Лариса Ревка объяснила OBOZREVATEL, что их заведение полностью готово к дистанционному обучению.

"На слухи относительно карантина мы не реагируем, а ориентируемся на нормативные документы. У нас сейчас дети работают в формате смешанного обучения. В случае введения карантина будем работать дистанционно. Еще с весны используем платформу Microsoft Teams. Целых классов, отправленных на карантин, у нас нет. Коронавирусом болеет один преподаватель", – прокомментировала педагог.

По словам замдиректора, в гимназии все хорошо со средствами защиты и интернетом.

Учитель младших классов киевской школы №226 Ирина рассказала в комментарии OBOZREVATEL о текущей ситуации в своем учебном заведении.

"Нет, мы ничего по поводу закрытия школ на карантин после выборов не слышали. Дети болеют, но в школу коронавирус никто не приносил. По крайней мере в моем классе 100% нет – из 22 учеников все на месте. В статистике по школе видела, что в некоторых классах отсутствуют по 4-5 детей, болеют учителя. Есть у нас и COVID-19: завуч старшей школы получила положительный тест, а директор – ее муж, поэтому он тоже на самоизоляции. У завуча младшей школы коронавируса нет, но она была с ними в контакте – все они проведут дома две недели. На карантин отправили один класс, в котором заболела классный руководитель. В целом по школе COVID-19 заразились два учителя", – описала ситуацию педагог.

Об онлайн-курсе, разработанном при поддержке Швейцарии, в школе №226 не слышали. Более того, в учебном заведении нет даже интернета, чтобы использовать Zoom.

"Нас никто ни по какой программе не обучает, мы о ней даже не слышали. Мы уже сами просили показать, как работает Zoom. Так в школе нет интернета, о чем вообще речь?" – объяснила учитель.