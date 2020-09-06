Школы в Украине будут массово закрывать: эпидемиолог назвал срок

Школы в Украине могут массово закрывать на карантин.

В конце сентября – середине октября школы в Украине могут массово закрывать на карантин.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин. "Когда 1 сентября все массово пошли в школу, в конце сентября или в середине октября все школы массово позакрывают", – спрогнозировал он.

Как пояснил медик, дети являются "движущей силой" распространения острых респираторных заболеваний, хотя сами не входят в группу риска по заболеванию коронавирусом. Когда период сезонных заболеваний совпадет с пандемией COVID-19, ситуация усугубится.

Врач заявил, что продление адаптивного карантина не даст должного эффекта, поскольку далеко не всегда в школах создаются условия, необходимые для предотвращения распространения вируса.

В частности, в классах должна быть механическая вентиляция, школьники должны иметь возможность мыть руки с мылом и вытирать их одноразовыми полотенцами. Такие условия, по словам Александрина, созданы далеко не везде.

Полную версию блиц-интервью с Андреем Александриным читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине, который продлен до 31 октября, будет действовать дольше.

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