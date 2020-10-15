Школы Украины отправили на досрочные каникулы: какие города ослушались

Карина Бондаренко Общество 10:42, 15.10.2020 Обновлено: 12:19, 15.10.2020

Кабинет министров порекомендовал школам в Украине сместить осенние каникулы и провести их с 15 по 30 октября. Однако некоторые ослушались и пустили школьников на учебу.

Так, в Киеве каникулы начнутся только с 21 октября. OBOZREVATEL публикует список городов, в которых дети не ушли раньше на каникулы.

Харьков

Директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко заявила – рекомендации о том, чтобы школьники ушли на каникулы с 15 до 30 октября, "пока остаются только рекомендациями". Она подчеркнула, что харьковские школьники будут учиться в обычном режиме.

Черновцы

И.о. городского головы Черновцов Василий Продан на своей странице в Facebook заявил, что город решил не отправлять учеников школ на каникулы с 15 октября. Он объяснил такое решение тем, что в Черновцах нет вспышки коронавируса.

Житомир

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин на брифинге сообщил, что в городе также раньше времени не будут отправлять на осенние каникулы учащихся школ. Начнутся они с 22 октября. По его словам, есть угроза того, что после завершения каникул заболеваемость COVID-19 как раз достигнет своего пика.

Николаев

Городской голова Александр Сенкевич на своей странице в Facebook заявил, что в Николаеве не будут выполнять рекомендацию Кабмина касательно начала школьных осенние каникулы с 15 октября. Учеба продлится до 22 октября.

"Я понимаю, что у нас обострение по заболеваемости, но мы не можем за один день закрыть школы. Одно дело старшеклассники, которые могут сами о себе позаботиться. Другое дело – младшая школа. Что делать с этими детьми работающим родителям? У меня пока нет ответа на этот вопрос", – сказал мэр.

Одесса

С 19 октября по 23 октября дети в одесских школах будут учиться дистанционно. С 26 по 30 октября продлятся осенние каникулы, рассказала изданию "Пушкинская" директор городского департамента образования Елена Буйневич.

"Мы услышали совет перенести каникулы, и у каждой школы есть право решать этот вопрос самостоятельно. Но есть требования к учебным программам. Если увеличить каникулы – это удлинит и учебный год. Это неудобно", – отметила Буйневич.

Днепр

Официального комментария по поводу изменения в работе школ в городском совете Днепра не давали. Однако родители школьников в социальных сетях пишут, что школы 15 сентября продолжили работать в обычном режиме.

Львов

Во Львове осенние каникулы начнутся 19 октября и будут продолжаться до 30 октября. Об этом рассказала ведущий специалист областного департамента образования Львовской ОГА Леся Босак, пишет dyvys.info.

"Министерство образования рекомендовало начать каникулы с 15 октября, но это лишь рекомендация. Мы решили, что целесообразно будет начать каникулы с 19 октября. У нас есть 1181 заведение общего и среднего образования всех типов и форм собственности. По состоянию на 12 октября 9 учреждений общего и среднего образования находится на онлайн-обучении и на дистанционной форме обучения. Это небольшой процент от общего количества заведений, которые мы имеем ныне", – рассказала Босак.

Кривой Рог

В Кривом Роге каникулы у учеников общеобразовательных школ начнутся с 19 октября и продлятся до 30 октября, сообщила директор Департамента образования и науки исполкома горсовета Кривого Рога Татьяна Крипак изданию "Первый Криворожский".

Ивано-Франковск

Городской голова Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook сообщил, что для школьников Ивано-Франковска каникул с 15 октября не будет, поскольку катастрофической ситуации с заболеваемостью в городе нет.

"Мы приняли решение, что продолжаем обучение с 15 октября. Конечно, ситуация будет отслеживаться. Сегодня наши показатели заболевания свидетельствуют о том, что мы имеем 17 классов на самоизоляции среди всех 1900 классов в школах Ивано-Франковской ОТО. Некоторые классы уже вернулись к учебе после самоизоляции. То есть катастрофической ситуации в городе нет. Поэтому с 15 октября наши дети идут в школу в обычном режиме", – сказал мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, карантин в Украине продлится до 31 декабря, а учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.

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