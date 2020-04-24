Школьница-переселенка из 79 школы Днепра написала письмо с благодарностью воину ВСУ на фронт и растрогала его до дрожи в руках.

Трогательное видео, на котором защитник читает вслух обращение ребенка, появилось на сайте волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Привет, меня зовут Даша. Мне всего 13 лет, но я хочу, чтобы ты знал – я горжусь тобой. Именно благодаря тебе, я могу спать спокойно. Я переселенка, родилась и росла на Донетчине и слышала звуки выстрелов. Поэтому я знаю, насколько это страшно", – пишет девочка.

Воин ВСУ читает письмо школьницы Скриншот видео

"Я очень тебе благодарна! Все мы очень тебе благодарны! Я хочу тебя попросить помнить об этом и не терять надежду. Скоро все наладится. Мы верим в твои силы и надеемся на тебя. Все будет хорошо. С любовью те, кто тобой гордится", – обратилась маленькая патриотка к защитнику Украины.

Воин проникся искренностью и необходимыми словами поддержки школьницы и дал ей обещание сделать все, чтобы она снова увидела родные края.

Воин ВСУ читает письмо школьницы Скриншот видео

"Очень приятно, когда дети, которые не должны замечать и понимать, что здесь происходит, но они все прекрасно понимают и пишут такие приятные письма. Мы скоро ей поможем вернуться домой", – улыбаясь, сказал Герой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученики харьковской школы №26 трогательно поздравили воинов ВСУ с Пасхой. Дети объявили о своей ежегодной благотворительной акции для поддержки защитников, которые несут службу на Донбассе, и посвятили им стих.