Школьников и учителей в Украине хотят страховать от COVID-19

Министерство образования и науки планирует подписать меморандум с компаниями по страхованию учителей-пенсионеров и детей от коронавируса.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в эфире программы "Право на власть". Он напомнил, что эти категории людей находятся в группе риска.

"Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров (работающих учителей-пенсионеров. – Ред.), но и детей", – заявил он.

Глава министерства надеется в ближайшее время достичь сотрудничества, которое станет полезным и учителям, и государству.

Отметим, ранее профсоюз работников образования и науки обратился к Кабинету министров с просьбой застраховать на случай заболевания коронавирусом при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, накануне в Кабмине заявили, что украинские учебные заведения выборочно проверят на соблюдение противоэпидемических мероприятий в период карантина из-за коронавируса COVID-19. Проверки проведут в пяти школах каждой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шкарлета назвали равнодушным и безответственным за плохой подготовки украинских учебных заведений в условиях пандемии коронавируса.