В сети засветили архивное фото, на котором будущие основатели Microsoft тестируют компьютер

В сети всплыло архивное фото 1968 года, на котором запечатлены будущие основатели компании Microsoft 13-летний Билл Гейтс и 15-летний Пол Аллен в своей школе в Сиэтле.

На фото они с помощью телетайп-терминала подключаются к компьютеру PDP-10, находящемуся в Вашингтонском университете, сообщает Telegram-канал "История человечества".

Как известно, Гейтс учился в самой привилегированной школе Сиэтла "Лейксайд", где он сумел развить навыки программирования на школьном мини-компьютере.

Билл Гейтс и Пол Аллен, 1968 год Telegram / "История человечества"

В 13 лет Билл Гейтс написал свою первую программу – игру "Крестики-нолики" на языке программирования BASIC. В 8-м классе на занятиях по программированию он подружился с 10-классником Полом Алленом.

Вместе с друзьями Гейтс тестировал компьютер PDP-10 компании Computer Center Corporation. Когда время, данное Гейтсу и Аллену для работы, истекло, они взломали программу. За это им запретили работать на компьютерах в течение всего лета.

"Я помешался на компьютерах. Пропускал физкультуру. Сидел в компьютерном классе до ночи. Программировал по выходным. Каждую неделю мы проводили там по 20-30 часов", – позже вспоминал о том периоде Гейтс.

Билл Гейтс и Пол Аллен в молодости Pinterest

Когда время наказания истекло, юные программисты предложили компании находить ошибки в их программном обеспечении за возможность работать на компьютерах. Компания согласилась, и Билл Гейтс с друзьями осваивали множество исходных кодов программного обеспечения, написанных на языках FORTRAN, LISP и в машинном коде.

Компания Пола Аллена и Билла Гейтса Microsoft была зарегистрирована 26 ноября 1976 года. Полу досталось 36% акций, Биллу – 64%. Название Micro-Soft предложил Пол: от слов microprocessors и software.

Напомним, Пол Аллен умер в возрасте 65 лет в 2018 году. У него был обнаружен рецидив одного из видов рака, от которого он излечился несколькими годами ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19.