Школьник с Донбасса стал спасителем для брошенных животных в зоне ООС

На Донбассе 11-летний школьник из прифронтового города Светлодарск взял на себя обязанность заботиться о собаках, которых бросили хозяева, и кормить их. Для этого мальчик даже превратил свое хобби в подработку.

Ведь закупка продуктов для четвероногих постоянно требует средств, особенно зимой, написали на странице волонтерского фонда "Поернись живим" в Facebook. Сначала спасать животных мальчику помогала мама, но с началом пандемии коронавируса в семье начались финансовые проблемы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поэтому, Даня решил приобрести на свои последние сбережения снасти и начал ловить рыбу на продажу. Летом он рыбачит каждый день, а зимой – еженедельно. Каждый улов позволял мальчику покупать 10-15 пачек корма для собак. А еще половину своего заработка школьник отдавал временно неработающей маме.

"Ведь доброта или есть, или ее нет. И 11-летний мальчик с Донбасса очень хорошо знает, что в этом мире есть те, кому нужна наша помощь. Несмотря на все, оставайтесь людьми в любой точке мира! Помогайте искренне и от души. Потому что только так у нас есть будущее", – завершили трогательную историю маленького героя волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев тронуло видеопоздравление с Днем ВСУ от мальчика из города Бахмут в Донецкой области. Его школьник посвятил своему отцу, который защищает Украину от российских оккупантов.