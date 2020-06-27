Школьник с Донбасса проникновенно рассказал о детстве на линии огня. Видео

В сети появилось пронзительное видео, на котором семилетний мальчик Артем с Донбасса рассказывает о детском восприятии войны.

Его опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Авторы призвали украинцев вслушаться в каждое слово ребенка и осознать счастье жизни в мирных городах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это Артем, ему семь лет. Он живет на Донбассе, днем и ночью слышит, как стреляют. Старается не думать об этом, но мысли не идут из головы. Обязательно включите звук и послушайте, о чем рассказывает мальчик. А потом подумайте, какие звуки вы слышите: стрельбу, взрывы? Нет? Тогда поблагодарите тем, кто хранит вас на востоке!" – пишут волонтеры.

Ниже приводим полный текст обращения мальчика.

Меня зовут Артем. Мне 7 лет. Я слышал, когда стреляют, и не мало раз. Ночью я слышу и днем. Я стараюсь об этом не думать, но оно мне приходит в голову. У нас на кухне были окна закрыты, чтоб, наверное, не попадали пули. У нас в гараже есть такая штука, что папа включает ее – и есть свет. Бензин закончится – и у нас света не будет. Надо заходить под навесы, там, где крыша есть. Надо подождать, пока закончится оно, потом можно будет уезжать. Писать, читать, конструктором играть. Оно может отвлечь от стрельбы. Я знаю, что для меня это – война.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился ролик с шестилетним Арсением, который родился уже во время войны в поселке Пивничное Донецкой области, в нескольких километрах от линии фронта. Ребенок признался, что никогда не видел мультфильмов в кинотеатре, но видел, как стреляют.