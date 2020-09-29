Створити колонію людей на Марсі, запустити вакуумні потяги, які рухаються зі швидкістю понад 1 000 км на годину, прорити під містами гігантські транспортні системи. Ідеї, які колись надихали одну людину, тепер надихають людство.

Ілон Маск зробив футурологію – уявлення майбутнього – новим трендом початку століття. Здається, дозволити собі помріяти – це необхідна умова психологічного здоров’я не лише людини, а й суспільства в цілому. Поки з різних причин ми робимо це нечасто. Ця стаття – спроба зазирнути за обрій, у майбутнє.

Я керую компанією, яка допомагає вчити англійську мову завдяки освітнім технологіям – EdTech. Ми створили один із перших в Україні цифрових підручників англійської, які дозволяють викладачу та студенту синхронно займатися з різних точок світу. Хоча в моєму дитинстві ідея про навчання онлайн, "через телевізор" прямо з дому, напряму з викладачем, який також перебуває у себе в оселі, здалась би фантастикою. Врешті-решт, освіта – це завжди про майбутнє, про мету, яка надихає працювати заради неї завтрашньої уже сьогодні.

Розвиток людства буде прискорюватися через використання спільної міжнародної мови, роль якої виконує англійська. Сьогодні нею користуються 2 млрд людей – це чверть від усього людства (7,8 млрд).

А якщо пригадати, що ще вчора люди жили без інтернету, а позавчора – без електроенергії, літаків, машин (проте з аристократами), то ідея пофантазувати над прийдешнім стає логічнішою.

Футуристи говорять, що основна тенденція майбутнього – заміна людської праці автоматичною – роботизація. Машини стають розумнішими, з елементами штучного інтелекту. Так, дрони-кур’єри та безпілотні автомобілі будуть переміщувати людей автоматично після введення в них адреси. Інтернет речей дозволить поєднувати їх між собою та створювати нові масиви інформації. Наприклад, безпілотні машини зможуть рухатися як єдиний організм, зменшуючи затори. Автоматизовані системи логістики допоможуть уникнути сьогоднішньої ситуації, коли левова частина врожаю не доходить до споживачів.

Персонал набирається гнучко через цифрові платформи. Адже ваші професійні здобутки оцифровані і роботодавці з усього світу за допомогою розумних алгоритмів знаходять людей, які підходять саме їм.

При цьому надихати людство буде новий похід у космос, зокрема перший політ на Марс та перша подорож жінки на Місяць, яка запланована вже на 2024 році.

Реальна віртуальність

Віртуальна реальність (VR) розфарбує життя по-новому. Ми будемо здійснювати прогулянки реальними місцями, які розташовані на відстані, чи вигаданими світами, перебуваючи в пристроях, що будуть правдоподібно відтворювати не лише зображення, а й дотики. Згадайте, який прогрес зробили електронні ігри з моменту їх виникнення. А також кінофільми з часів перших чорно-білих німих стрічок.

Віртуальні елементи також будуть накладатися на фізичні об’єкти, створюючи доповнену реальність (AR). Уже сьогодні в наше життя глибоко зайшли монітори та екрани смартфонів, до яких і прикута вся наша увага.

Саме в VR або через AR ми будемо опановувати нові навички чи професію, взаємодіючи з персонажами зі штучним інтелектом. Щось на зразок того, як сьогодні пілоти вчаться керувати літаком на симуляторах.

Сьогодні ви можете займатися з іноземцем-викладачем, який перебуває на відстані тисячі кілометрів, і це не викликає подив. У майбутньому ваш учитель чи просто друг запросить пройтися по віртуальному Лондону, щоб розказати про свої улюблені місця.

Усі ці простори будуть створені дизайнерами віртуальної реальності. Як і сучасні дизайнери інтер’єрів, вони діятимуть на перетині інженерії та поведінкової психології.

Школа майбутнього

Викладач та реформатор освіти Пітер Діамандіс якось замислився над тим, якою була б ідеальна школа для його дітей.

У результаті він прийшов до п’яти принципів нової школи: 1) пошук справжнього покликання дитини, 2) розвиток її цікавості, 3) уяви, 4) критичного мислення та 5) наполегливості.

Можна припустити, що в школах майбутнього дітям не будуть ставити оцінки, а навчання буде більше схоже на гру. Діти виконуватимуть вправи не уніфіковано, як сьогодні, а на власній швидкості й у властивий кожному з них спосіб. Створення проєктів стане розповсюдженою формою освіти.

Як відкрили електроенергію та придумали електричну лампочку – про це дитина зможе розпитати у віртуальній реальності у самого Томаса Едісона, точніше його аватара. Той відповідатиме на питання за допомогою штучного інтелекту, який акумулюватиме всю наявну у людства інформацію про винахідника та його епоху. Хтось із дітей питатиме про технічну складову, а хтось – про дитинство та особисте життя винахідника.

Знання англійської стане звичною навичкою, як сьогодні читання та писання, якими ще 150 років тому володіли лише обрані люди.

Діти будуть вчитися через створення власних корисних проєктів, наприклад, робитимуть розважальний контент та вигадуватимуть ідеї стартапів. Автоматизовані онлайн-системи пропонуватимуть дорослим найцікавіші ідеї молоді, які можна реалізовувати на користь всьому суспільству.

Контури майбутньої освіти можна спробувати розгледіти в експериментальній школі Ілона Маска. В 2016 році він започаткував мінішколу Ad Astra, яку розташував прямо в штаб-квартирі своєї космічної компанії SpaceX. Він створив її насамперед для своїх дітей, але запросив тридцять інших учнів своїх колег та друзів. Засновники сподівались, що навчання по-новому зможе змінити освіту, наче Tesla – транспорт, а SpaceX – космічну галузь.

В Ad Astra майже не задають обов'язкові завдання та не ставлять оцінок. В школі є власна валюта, яку можна тримати за проєкт, наприклад, створивши сайт. Також їм регулярно влаштовують екскурсії до інших компаній. Один з основних елементів навчання – проєкти та їхні презентації, які роблять перед дорослими, зокрема, співробітниками Каліфорнійського університету. У відповідь ті надають коментарі, які можуть бути досить критичними.

З вересня школа запустила ще й свою версію платного онлайн-навчання Astra Nova School. Предмети будуть однакові для всіх, без поділу за віком. Найпопулярніший урок школи "Синтез" проводитиметься як окремий курс. Це ігрове змагання та моделювання. Діти поділені на команди, які змагаються між собою за допомогою відеозв’язку у Zoom. Модуль триває чотири тижні, зустрічі проходять двічі на тиждень упродовж 60-75 хв., у командах діти віком від 8 до 14 років з усього світу. Під час гри діти мають навчитися ділити проблему на елементи та вирішувати її.

Принципи уроку "Синтез" від школи Ілона Маска такі: учасники повинні відчувати напругу щодо важкого вибору; симулятори та ігри повинні бути простими для розуміння, але досить глибокими, щоб викликати складність та креативність; також мають бути наявні етичні проблеми, що є типовими для життя.

І якими б не були технології – треба пам’ятати, що людина запалюється від контакту з іншою людиною. Тому вивчаємо мови, щоб знаходити своїх людей у всьому світі.