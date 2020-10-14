Шкарлет объяснил, почему не закрыли детсады на карантин

Детские сады не закрывают на карантин и не вводят другие ограничения их работы во время карантина, поскольку дети наименее уязвимы к коронавирусной инфекции.

Об этом заявил в эфире Суспільного исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет. Он подчеркнул, что Кабмин не ограничивает работу детсадов ни одним постановлением.

"Детские сады – наименее чувствительная к коронавирусу категория учебных заведений, потому что дети дошкольного возраста – это наименее уязвимая возрастная категория", – сказал Шкарлет.

Кроме того, по его словам, дети нуждаются не только в воспитании и обучении, но и в социализации.

Еще одной причиной для продолжения работы дошкольных заведений глава министерства назвал экономическую составляющую.

"Родители должны ходить на работу, а не сидеть с детьми дома", – подытожил Шкарлет.

Как сообщал OBOZREVATEL, карантин в Украине продлится до 31 декабря, а учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября. Школам Кабмин порекомендовали сместить осенние каникулы и провести их с 15 по 30 октября.