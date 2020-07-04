Шкарлет о плагиате в статьях: у меня там есть квадратные скобочки

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет не увидел плагиата в своих статьях.

Как заявил Шкарлет в интервью LB.ua, его статья от 2016 года совпадает со статьей Виктории Микитенко от 2011 года, так как они вместе были исполнителями проекта по Международному научно-техническому университету.

"Есть зарегистрирована тема. Это мое авторское право, согласно статье 13 Закона "Об авторских правах", которая разделяет все смежные права между всеми авторами. У меня с Микитенко совместная научная наработка. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс", – сказал он.

Так же глава МОН отрицает плагиат в своей монографии.

"Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще слова не писать. Я формирую концепцию, формирую содержание, цели и задачи. Это вообще некорректно – писать о плагиате в этой части", – отметил Шкарлет.

На вопрос журналиста, корректно ли, когда дословно скопирована статья абзацами, он ответил: "Это вы что-то перекручиваете. Там что, ссылок нет у меня?.. Ну я не обязан ссылаться на все статьи в интернете, я ссылаюсь только на первоисточник".

"Вы предвзяты, у меня там есть квадратные скобочки", – добавил глава МОН.

Скрин LB.ua

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