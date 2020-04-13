Шість років війни: онлайн фільм
Друзі, прошу про репост.
Сьогодні ми презентуємо онлайн фільм, який знімали шість років. Шість років війни.
Брати по зброї / Brothers in arms
Режисер та автори: Сергій Лисенко, Констянтин Могильник, Мирослав Гай.
Жодної державної копійки, все зроблено на волонтерських засадах. Дякуємо Німецький Культурний центр Гете Інститут за підтримку!
Пропонуємо згадати перші роки російсько-української війни. Життя українських бійців, бесіди із мешканцями "сірої зони", бої, жарти, похорони, дорожні пригоди та обстріли – все це ви побачите у документальному фільмі “Брати по зброї”.
Посилання на фільм: https://www.youtube.com/watch?v=TLkl0Qx_rew
Фільм зроблений без державної підтримки, тому, якщо ви хочете підтримати українську армію та авторів:
https://www.liqpay.ua/en/checkout/card/i58427776363
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