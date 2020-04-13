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13 апреля • обновлено в 21:56
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Шість років війни: онлайн фільм

1.2т
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Друзі, прошу про репост.

Сьогодні ми презентуємо онлайн фільм, який знімали шість років. Шість років війни.

Брати по зброї / Brothers in arms

Режисер та автори: Сергій Лисенко, Констянтин Могильник, Мирослав Гай.

Жодної державної копійки, все зроблено на волонтерських засадах. Дякуємо Німецький Культурний центр Гете Інститут за підтримку!

Пропонуємо згадати перші роки російсько-української війни. Життя українських бійців, бесіди із мешканцями "сірої зони", бої, жарти, похорони, дорожні пригоди та обстріли – все це ви побачите у документальному фільмі “Брати по зброї”.

Посилання на фільм: https://www.youtube.com/watch?v=TLkl0Qx_rew

Фільм зроблений без державної підтримки, тому, якщо ви хочете підтримати українську армію та авторів:

https://www.liqpay.ua/en/checkout/card/i58427776363

Карта Приват Банку Фонд Мир і Ко (Керівник Гай Мирослав)

5169 3305 1243 0387

PayPal mircofond@gmail.com

http://www.mirco.com.ua/requisites

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Мирослава Гая
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