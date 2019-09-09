Широкомасштабная война на Донбассе маловероятна – Жебривский

Время для широкомасштабного вторжения российских войск в Украину упущено. Теперь Россия будет концентрироваться на других способах ведения войны.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал экс-глава Донецкой ВГА, лидер партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

"Мне сейчас достоверно известно, что перед началом агрессии, как минимум, 3 аналитических института дали Путину информацию: Россия может оккупировать Украину за 3-4 месяца, если задействовать "Искандеры", боевую авиацию, все остальное. Вот только после оккупации всей Украины в российские села и города будут возвращаться сотни, тысячи гробов. Потому что партизанская война начнется уже с Краматорска. Так что, как признавали российские аналитики, оккупировать Украину Россия сможет, а вот удержать – вряд ли", – отметил Жебривский.

По мнению экс-руководителя ДонОВГА, именно опасения натолкнуться на мощное сопротивление народа сейчас сдерживает агрессора от наступления.

"Тем предохранителем, который делает невозможным широкомасштабную войну России против Украины, является вовсе не Америка, не Европа, не "нормандская четверка", а украинский народ, который готов к партизанской войне, к уничтожению агрессора, оккупанта на каждом шагу, каждом квадратном метре своей земли. Именно поэтому я не верю в возможность большой войны сейчас", - подчеркнул Жебривский.

По его мнению, именно настроения в украинском обществе могут сыграть решающую роль в том, когда и как закончится война на Донбассе.

"Социологические службы в России отслеживают настроения в социуме куда лучше, чем это делаем мы. И если большинство людей будут понимать, что будущее у них есть только в составе суверенной, соборной Украины, а это их понимание будет сопровождать короткая операция, проведенная мотивированной армией – этой операции Путин помешать не сможет", – заявил Жебривский.

Он также высказал предположение, что чем дальше – тем больше война будет переходить из плоскости ведения военных действий в информационную и финансовую плоскость.

"Россия сейчас не готова вводить войска. Те силы, которые она накопила на границах – скорее, способ держать нас в напряжении. Мир сейчас воюет иначе. Воюет деньгами и информацией. И отключенный на 2 часа SWIFT способен остановить любые танки. Так, как это было в Грузии. Но нам не стоит рассчитывать, что мир нас "впряжется". За нас никто воевать не будет. Особенно, если мы будем показывать, что нам это не очень-то и нужно", – резюмировал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Жебривский раскритиковал идею отказа от оккупированных территорий ради достижения мира на Донбассе.

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