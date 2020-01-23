"Широкий жест": поступок Зеленского на форуме в Израиле поразил украинцев

В сети активно обсуждали отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле.

Гарант отказался от мест украинской делегации и передал их тем, кто пережил эту страшную трагедию. В сети поддержали решение президента, называя его "порядочным и человечным".

"Очень достойный и благородный поступок!", "Самый порядочный и человечный президент! Поражает своими поступками!", "Широкий жест", "Молодец! Человек с большой буквы", "Верим в него. Это самый порядочный, честный президент за все годы независимости Украины", "Молодцы, спасибо", "Еще раз убеждаюсь в вашей человечности. Главное, чтобы представители вашей команды брали с вас пример", – восхищались поступком президента.

Однако находились и те пользователи сети, которые были против того, что Зеленский решил отказаться от участия в форуме памяти Холокоста.

"Так подставить Израиль надо уметь! Мол, некомпетентная страна не знает кого приглашать, а я "молодец", навел порядок! Рассаживали строго по пригласительным", "Вас там не ждали, а вы приперлись", "То есть, делегация, прибывшая по государственные деньги, просто решила не прийти? А зачем лететь? Кто-то деньги считает?", "Как вообще можно делать какие-то действия не согласовывая их с организаторами? Зачем вы вообще туда поперлись?" – негодовали в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что он и украинская делегация передали свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию.

Позже в Израиле ответили на отказ Зеленского посетить форум о Холокосте.

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