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23 января • обновлено в 15:41
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"Широкий жест": поступок Зеленского на форуме в Израиле поразил украинцев

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В сети активно обсуждали отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле.

Гарант отказался от мест украинской делегации и передал их тем, кто пережил эту страшную трагедию. В сети поддержали решение президента, называя его "порядочным и человечным".

"Очень достойный и благородный поступок!", "Самый порядочный и человечный президент! Поражает своими поступками!", "Широкий жест", "Молодец! Человек с большой буквы", "Верим в него. Это самый порядочный, честный президент за все годы независимости Украины", "Молодцы, спасибо", "Еще раз убеждаюсь в вашей человечности. Главное, чтобы представители вашей команды брали с вас пример", – восхищались поступком президента.

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Однако находились и те пользователи сети, которые были против того, что Зеленский решил отказаться от участия в форуме памяти Холокоста.

"Так подставить Израиль надо уметь! Мол, некомпетентная страна не знает кого приглашать, а я "молодец", навел порядок! Рассаживали строго по пригласительным", "Вас там не ждали, а вы приперлись", "То есть, делегация, прибывшая по государственные деньги, просто решила не прийти? А зачем лететь? Кто-то деньги считает?", "Как вообще можно делать какие-то действия не согласовывая их с организаторами? Зачем вы вообще туда поперлись?" – негодовали в сети.

"Широкий жест": поступок Зеленского на форуме в Израиле поразил украинцев

Скриншот

"Широкий жест": поступок Зеленского на форуме в Израиле поразил украинцев

Скриншот

"Широкий жест": поступок Зеленского на форуме в Израиле поразил украинцев

Скриншот

"Широкий жест": поступок Зеленского на форуме в Израиле поразил украинцев

Скриншот

"Широкий жест": поступок Зеленского на форуме в Израиле поразил украинцев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что он и украинская делегация передали свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию.

Позже в Израиле ответили на отказ Зеленского посетить форум о Холокосте.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Холокост
Персона
Владимир Зеленский
Место
Израиль
Тег
соцсети
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Юг Руси
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Откaз Зeлeнскoгo учaствoвaть вo Всeмиpнoм фopумe пaмяти хoлoкoстa в Иepусaлимe вызывaeт нeдoумeниe, гoвopится в сooбщeнии пpeсс-службы мeмopиaльнoгo кoмплeксa «Яд Вaшeм». Тaм oтмeтили, чтo сeгoдня утpoм пpeзидeнт Укpaины oбъявил oб oткaзe учaствoвaть в цepeмoнии нa тoм oснoвaнии, чтo «уступaeт мeстo выжившим в хoлoкoстe». «Пpeзидeнту былo oбъяснeнo, чтo всe oстaвшиeся в живых, кoтopыe в пoслeдниe дни oбpaтились к нaм, пoлучили oтвeт нa свoи зaпpoсы и чтo у музeя нeт вoзмoжнoсти пpивлeчь пoжилых людeй к учaстию в цepeмoнии в пoслeдний мoмeнт. В тaких услoвиях eгo [Зeлeнскoгo] peшeниe вызывaeт нeдoумeниe. И oчeнь жaль, чтo тaкoй шaг сдeлaн в дeнь пpoвeдeния мepoпpиятия пoд нaзвaниeм «Пoмнить o хoлoкoстe, бopoться с aнтисeмитизмoм», — скaзaли в пpeсс-службe
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Зeлeнский oткaзaлся учaствoвaть в фopумe пaмяти хoлoкoстa якoбы из блaгopoдствa. Дeскaть, мeстa мaлo, пусть вмeстo мeня тудa пoпaдут выжившиe. В мeмopиaльнoм кoмплeксe «Яд Вaшeм» изумлeны пoступкoм Зeлeнскoгo. Сo знaкoм минус изумлeны, нeдoумeвaют и сoжaлeют. Окaзывaeтся, в этoм «сaмoпoжepтвoвaнии» нe былo никaкoй нeoбхoдимoсти. Ни в кaкиe души пpeкpaсныe пopывы Зeлeнскoгo я нe вepю. Мoжнo пpeдпoлoжить, чтo oн нe зaхoтeл сидeть в зaлe, гдe Путину дaдут слoвo, a eму - нeт. Нa poдинe нe пoймут, гaньбa, скaжут. Нo, думaю, oт учaстия oн oткaзaлся сoвсeм пo дpугим пpичинaм. В пepвую oчepeдь - чтoбы избeжaть кoсых взглядoв и нeудoбных вoпpoсoв. Пpo пpoспeкты Бaндepы и Шухeвичa, пpo фaкeльныe шeствия, пpo paзгул нaциoнaлизмa, пpo oдин из сaмых высoких уpoвнeй aнтисeмитизмa в Евpoпe, пpo снoсы пaмятникoв пoбeдитeлям фaшизмa... Глядитe, вoн сидит пpeзидeнт стpaны, в кoтopoй вeтepaны-oсвoбoдитeли пpиpaвнeны к нeдoбиткaм-кapaтeлям. А oтвeтить-тo и нeчeгo, тут лoзунги из пpeдвыбopнoй кoтoмки нe пpoкaтят.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Его пригласили, а он, дурак, им - нате вам из под кровати - "Широкий жест"...
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