Шьет все свободное время: в Харькове пятиклассница бесплатно раздала уже 2 тысячи масок

Школьница из города Балаклея Харьковской области Алиса Пономаренко сшила две тысячи защитных масок и бесплатно отдает их людям, которые в этом нуждаются.

Об этом сообщила мама девочки в Facebook, а также издание "Объектив". Как отмечается, с начала карантина Алиса была обеспокоена тем, что не все люди могут купить себе защитные маски. В связи с этим школьница предложила маме шить маски и дарить их.

С того времени Алиса проводит все свободное время за швейной машинкой и шьет примерно 70 масок за день.

Пока Алиса сшила примерно две тысячи масок и подарила их людям. В частности, недавно школьница передала новую партию для семейных врачей.

По словам девочки, ткань ей передают неравнодушные люди, однако она быстро заканчивается. Несмотря на это школьница убеждена, что масок хватит всем.

objectiv.tv

objectiv.tv

objectiv.tv

objectiv.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка рассказала, что альтернативу медицинской маске – повязку из стерильного полотна для хирургических операций – можно сшить дома по себестоимости 1,85 грн за штуку.

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