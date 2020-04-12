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12 апреля • обновлено в 19:48
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Шьет все свободное время: в Харькове пятиклассница бесплатно раздала уже 2 тысячи масок

9.5т
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Школьница из города Балаклея Харьковской области Алиса Пономаренко сшила две тысячи защитных масок и бесплатно отдает их людям, которые в этом нуждаются.

Об этом сообщила мама девочки в Facebook, а также издание "Объектив". Как отмечается, с начала карантина Алиса была обеспокоена тем, что не все люди могут купить себе защитные маски. В связи с этим школьница предложила маме шить маски и дарить их.

С того времени Алиса проводит все свободное время за швейной машинкой и шьет примерно 70 масок за день.

Шьет все свободное время: в Харькове пятиклассница бесплатно раздала уже 2 тысячи масок

Пока Алиса сшила примерно две тысячи масок и подарила их людям. В частности, недавно школьница передала новую партию для семейных врачей.

По словам девочки, ткань ей передают неравнодушные люди, однако она быстро заканчивается. Несмотря на это школьница убеждена, что масок хватит всем.

Шьет все свободное время: в Харькове пятиклассница бесплатно раздала уже 2 тысячи масок

objectiv.tv

Шьет все свободное время: в Харькове пятиклассница бесплатно раздала уже 2 тысячи масок

objectiv.tv

Шьет все свободное время: в Харькове пятиклассница бесплатно раздала уже 2 тысячи масок

objectiv.tv

Шьет все свободное время: в Харькове пятиклассница бесплатно раздала уже 2 тысячи масок

objectiv.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка рассказала, что альтернативу медицинской маске – повязку из стерильного полотна для хирургических операций – можно сшить дома по себестоимости 1,85 грн за штуку.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
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canger ralph
canger ralph
Счастья тебе и долгой жизни, котенок!
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Молодец .Для больниц не пойдет , для повседневного вполне. Те же продавцы в магазине сидят в марлевых повязках , да и копы встречаются
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Руденко Сергей, как это подойтет где сертификация или маска нах не нужна. Вас не смущает вся истерия насчет масок.ВОЗ говорит маска уйня.ВОПРОС в задачнике нужна она или нет
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
да и кто отвечает за эффективность масок которые продаются в ларьках с сигаретами.газетами.хлебом.назовите ответственный орган.
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