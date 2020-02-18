Шествие в память о Героях Небесной Сотни показали с высоты птичьего полета: видео с дрона

Во вторник, 18 февраля, в Киеве прошли памятные мероприятия, посвященные погибшим Героям Небесной Сотни.

В Михайловском соборе состоялась панихида, затем люди колонной прошли по столичным улицам в память об участниках Революции Достоинства, которые были убиты в феврале 2014 года на улице Институтской. OBOZREVATEL снял видео событий с дрона (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Маршрут памятного шествия проходил от Михайловской площади по улице Трехсвятительской, Европейской площади, улице Грушевского, Крепостном переулке, Институтской и завершился на аллее Героев Небесной Сотни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-22 февраля Украина отмечает победное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни. В 2014 году в эти дни в Киеве погибло почти сто человек, десятки пропали без вести, более тысячи были ранены и сотни – арестованы.

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