Главная Новости
19 февраля • обновлено в 01:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Шествие в память о Героях Небесной Сотни показали с высоты птичьего полета: видео с дрона

421
Читать материал на украинском

Во вторник, 18 февраля, в Киеве прошли памятные мероприятия, посвященные погибшим Героям Небесной Сотни.

В Михайловском соборе состоялась панихида, затем люди колонной прошли по столичным улицам в память об участниках Революции Достоинства, которые были убиты в феврале 2014 года на улице Институтской. OBOZREVATEL снял видео событий с дрона (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Шествие в память о Небесной Сотни показали с высоты птичьего полета

Маршрут памятного шествия проходил от Михайловской площади по улице Трехсвятительской, Европейской площади, улице Грушевского, Крепостном переулке, Институтской и завершился на аллее Героев Небесной Сотни.

Шествие в память о Небесной Сотни показали с высоты птичьего полета
Шествие в память о Небесной Сотни показали с высоты птичьего полета

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-22 февраля Украина отмечает победное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни. В 2014 году в эти дни в Киеве погибло почти сто человек, десятки пропали без вести, более тысячи были ранены и сотни – арестованы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Бюджетников автоматами согнали и радуются
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги